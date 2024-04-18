FT: Литва, Латвия и Эстония строят укрепления на границе с Россией

Эстония существенно укрепит восточную границу НАТО с Россией. Сотни усиленных бункеров будут построены как часть новой оборонительной линии для защиты стран Балтии - и, как следствие, всего западного оборонительного альянса - от нападения России. Об этом сообщает Financial Times, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Южнее Литва открывает более дюжины так называемых парков противомобильности, таких как противотанковые заграждения, колючая проволока и бетонные блоки, которые предназначены для замедления потенциальных захватчиков. Латвия, как и две другие страны Балтии, и Финляндия также установили заборы на своих границах с Россией и Беларусью.

Как отмечает издание, эти работы являются видимым признаком того, что безопасность в прифронтовых государствах НАТО теперь определяется войной России в Украине. Прошлым летом российские войска предотвратили контрнаступление Киева и вернули себе инициативу на поле боя. Лидеры стран Балтии, которые считали поражение России в Украине лучшим способом гарантировать свою безопасность, теперь видят, что ход войны поворачивается в сторону Москвы.

Последние месяцы принесли шквал предупреждений о возможном нападении России на НАТО в ближайшее десятилетие. О тревоге заявляли не только Вильнюс, Рига и Таллинн, но и министры в Стокгольме, Берлине и Лондоне, предполагающие возможную конфронтацию в течение двух-восьми лет.

Опасность для стран Балтии

Региональные лидеры рассматривают три страны Балтии - с их небольшими территориями и узкой сухопутной связью с остальной частью НАТО - как место, где набравшийся смелости Путин может попытаться проверить единство и решимость альянса посредством дестабилизирующих провокаций или даже прямой военной атаки.

Эти опасения усиливаются перспективой возвращения Дональда Трампа в Белый дом после ноябрьских президентских выборов, что вызовет серьезные сомнения в приверженности США европейской безопасности в то время, когда мало кто из чиновников или аналитиков верит в способность Европы защитить себя.

Наряду с растущей нервозностью существует ощущение, что страны Балтии находятся в большей безопасности, чем они были на протяжении веков, благодаря их членству в НАТО. Это «парадокс», признает премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Западный оборонительный альянс в прошлом году укрепился за счет присоединения Финляндии и Швеции, превратив Балтийское море в то, что Шимоните называет "озером НАТО".

Страны НАТО во главе с Германией, США, Великобританией и другими направляют дополнительные войска в страны Балтии и другие прифронтовые государства. Эстония, Латвия и Литва готовы значительно увеличить расходы на оборону до 3% валового внутреннего продукта в ближайшие несколько лет, что значительно выше целевого показателя НАТО в 2%, который, по мнению Трампа, может стать требованием для защиты США.

В то же время Россия увязла в Украине, а ее западные пограничные районы, обращенные к странам Балтии и Финляндии, практически свободны от войск. "Мы в большей безопасности, чем когда-либо прежде", - говорит Маргус Цахкна, министр иностранных дел Эстонии. "Если Путин проверит НАТО, НАТО сработает".

Эстония, Латвия и Литва присоединились к НАТО почти ровно 20 лет назад, за несколько недель до того, как они стали членами ЕС. Аннексированные Советским Союзом в 1944 году, эти три страны восстановили свою независимость в начале 1990-х годов. Их частые предупреждения о российском реваншизме были проигнорированы - ошибку, которую признали президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры.