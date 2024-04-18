Экспорт российского дизтоплива упал на 25% из-за ударов по НПЗ – Bloomberg

Согласно данным аналитической компании Kpler, за 10 дней до 13 апреля экспорт российского дизеля составлял в среднем 0,74 миллиона баррелей в день, что на 25% меньше, чем средний уровень за этот период в 2019-2023 годах.﻿ Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Российский экспорт дизельного топлива продолжает падать через несколько недель после атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы страны, пишет агентство.

Трейдеры внимательно следят за тем, что происходит с российскими топливными потоками. Поскольку темпы переработки нефти в стране недавно упали до 11-месячного минимума, существует вероятность того, что ей придется перенаправлять сырую нефть, которую ее заводы не могут переработать, на экспортный рынок.

Хотя потоки нефти одновременно выросли, существуют практические ограничения для того, чтобы эти поставки выросли намного больше.

Последняя атака беспилотников на российский нефтеперерабатывающий завод произошла 2 апреля, но для того, чтобы любые перебои на заводах повлияли на экспортные потоки, нужно время.

Напомним, Россия смогла быстро отремонтировать некоторые из ключевых нефтеперерабатывающих заводов, которые подверглись ударам украинских беспилотников. Так, мощности российских НПЗ, простаивавшей из-за атак, сократились до около 10% с почти 14% в конце марта.