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В ГУР обнародовали перечень уничтоженной техники в результате удара по Джанкою

В ГУР обнародовали перечень уничтоженной техники в результате удара по Джанкою
Фото: соцсети

Главное управление разведки обнародовало перечень уничтоженной российской техники в результате удара по аэродрому в Джанкое.

Об этом говорится в сообщении ГУР в Telegram.

По данным разведки, уничтожено или критически повреждено:

  • 4 пусковые установки ЗРК С-400;
  • 3 радиолокационные станции;
  • пункт управления средствами ПВО;
  • аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".
"Количество пораженных или уничтоженных объектов авиации врага и число потерь среди личного состава российской оккупационной армии уточняется", - отметили в ГУР.

Напомним, серия взрывов прогремела ночью 17 апреля в районе военного аэродрома в городе Джанкое на севере оккупированного Крыма.

По данным "Радио Свобода", "Джанкой" – военный аэродром в оккупированном Крыму, где дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа Вооруженных сил РФ, три авиационных эскадрильи.

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