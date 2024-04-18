В ГУР обнародовали перечень уничтоженной техники в результате удара по Джанкою

Главное управление разведки обнародовало перечень уничтоженной российской техники в результате удара по аэродрому в Джанкое.

Об этом говорится в сообщении ГУР в Telegram.

По данным разведки, уничтожено или критически повреждено:

4 пусковые установки ЗРК С-400;

3 радиолокационные станции;

пункт управления средствами ПВО;

аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".

"Количество пораженных или уничтоженных объектов авиации врага и число потерь среди личного состава российской оккупационной армии уточняется" , - отметили в ГУР.

Напомним, серия взрывов прогремела ночью 17 апреля в районе военного аэродрома в городе Джанкое на севере оккупированного Крыма.

По данным "Радио Свобода", "Джанкой" – военный аэродром в оккупированном Крыму, где дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа Вооруженных сил РФ, три авиационных эскадрильи.