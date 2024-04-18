В ГУР обнародовали перечень уничтоженной техники в результате удара по Джанкою
Главное управление разведки обнародовало перечень уничтоженной российской техники в результате удара по аэродрому в Джанкое.
Об этом говорится в сообщении ГУР в Telegram.
По данным разведки, уничтожено или критически повреждено:
- 4 пусковые установки ЗРК С-400;
- 3 радиолокационные станции;
- пункт управления средствами ПВО;
- аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".
"Количество пораженных или уничтоженных объектов авиации врага и число потерь среди личного состава российской оккупационной армии уточняется", - отметили в ГУР.
Напомним, серия взрывов прогремела ночью 17 апреля в районе военного аэродрома в городе Джанкое на севере оккупированного Крыма.
По данным "Радио Свобода", "Джанкой" – военный аэродром в оккупированном Крыму, где дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа Вооруженных сил РФ, три авиационных эскадрильи.