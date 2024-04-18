В ГУР оприлюднили перелік знищеної техніки внаслідок удару по Джанкою
Головне управління розвідки оприлюднило перелік знищеної російської техніки внаслідок удару по аеродрому в Джанкої.
Про це йдеться в дописі ГУР у Telegram.
За даними розвідки, знищено або критично пошкоджено:
- 4 пускові установки ЗРК С-400;
- 3 радіолокаційні станції;
- пункт управління засобами ППО;
- апаратура спостереження за повітряним простором "Фундамент-М".
"Кількість уражених або знищених об’єктів авіації ворога та чисельність втрат серед особового складу російської окупаційної армії уточнюється", – зазначили в ГУР.
Нагадаємо, серія вибухів пролунала впродовж ночі 17 квітня в районі військового аеродрому в місті Джанкої на півночі окупованого Криму.
За даними "Радіо Свобода", "Джанкой" – військовий аеродром в окупованому Криму, де дислокується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу Збройних сил РФ, три авіаційні ескадрильї.