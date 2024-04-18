Конгрессвумен-трампистка подала экстраординарные правки в проект о помощи Украине

Трампистка, член Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин, предложила серию поправок в законопроект о поддержке Украины, которые вызывают удивление, сообщает Европейская правда.

Грин предложила свои поправки в законопроект о финансировании Украины перед тем, как документ рассмотрит Палата представителей в конце этой недели. Поправки вряд ли получат поддержку среди коллег Грин, поскольку слишком экстраординарны.

Одна из поправок требует, чтобы любой член Палаты представителей, проголосовавший за законопроект о помощи Украине, был обязан вступить в Вооруженные силы Украины.

"Я имею в виду, если вы хотите финансировать войну, почему бы вам не воевать в ней" , – прокомментировала Грин в своем Twitter (Х).

Другая поправка Грин состоит в том, что Украина должна "закрыть все свои биолаборатории" и предоставить все данные о таких "исследованиях" правительства США, в противном случае не получит финансирования.

Другие поправки требуют отчета, который доказал бы, что христианские церкви в Украине способны работать без вмешательства правительства, и что никакие средства не могут быть использованы или потрачены до тех пор, "пока правительство Украины не проведет свободные и справедливые выборы".

Грин также подала поправку в пакет финансирования Израиля, призывая использовать предложенные средства для "развития космической лазерной технологии" на границе США с Мексикой.

"Раньше я голосовала за финансирование космических лазеров для обороны Израиля. Америка должна серьезно относиться к нашей национальной безопасности и заслуживает такого же типа защиты нашей границы, какой Израиль имеет и с гордостью использует" , – заявила Грин.

Примечательно, что системные антиукраинские действия Грин вызывают критику среди ее однопартийцев. Накануне республиканский FoxNews опубликовал колонку под названием "Марджори Тейлор Грин – идиотка. Она пытается разрушить Республиканскую партию".