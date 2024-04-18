Крупнейший инвестор Украины в игорном бизнесе обвинил ОП в вымогательстве – FT

Один из крупнейших частных западных инвесторов в Украине, англо-германский бизнесмен и бывший советник Glencore и Trafigura Арнульф Дамерау заявил о вымогательстве со стороны Администрации президента Украины. Об этом пишет Financial Times, сообщает Новое время.

Бизнесмен рассказал изданию, что коррумпированные чиновники в службах безопасности страны и администрации президента Украины Владимира Зеленского пытаются вымогать у него десятки миллионов евро. Как говорится в материале, бизнесмен утверждает, что его шантажировала группа высокопоставленных украинских чиновников.

«Западные правительства все больше обеспокоены коррупцией в правительстве Украины, но в основном воздерживаются от обнародования своей критики, поскольку они мобилизуют поддержку Киева, чтобы укрепить его слабую защиту от российской агрессии. Война дала возможность вновь собраться многим коррумпированным сетям, связанным с бывшим президентом Виктором Януковичем, говорят представители европейских служб безопасности» , — говорится в материале.

Дамерау с августа является совладельцем Космолот, крупного сайта онлайн-игр и азартных игр и 10-го по величине налогоплательщика страны. После проверки в октябре Бюро экономической безопасности Украины, которое обвинило компанию в нарушении законодательства об азартных играх и уклонении от уплаты налогов на сумму 560 миллионов евро, серия судебных дел и принятые ведомством меры привели к заморозке счетов компании.

Дамерау утверждает, что претензии к компании сфабрикованы. Он отметил, что Космолот начал свою деятельность только в 2021 году, после того как украинское правительство изменило законы об азартных играх, и в прошлом году его общая выручка составила 208 млн евро по сравнению с 4,8 млн евро в 2022 году и 250 000 евро в 2021 году, которые публично раскрываются.

Компания, предлагающая тематические онлайн-игры с небольшими ставками, в прошлом году заплатила 60 миллионов евро налогов, о чем свидетельствуют официальные налоговые декларации. Государственная налоговая служба подписала свои отчеты в августе, сообщил Дамерау.

По словам Дамерау, «человек из Украины» встретился с ним в Вене в декабре и сказал, что судебные иски против Космолота будут сняты, если Дамерау будет готов передать контроль над половиной компании офшорному трасту. Дамерау сказал, что он поделился фотографиями и подробностями встречи, а также именами причастных к ней лиц со службами безопасности в Европе и Вашингтоне.

«Это заявления, которые я не хочу делать. Я не хочу говорить такие вещи о том, что происходит со мной как с бизнесменом, пытающимся инвестировать в Украину, потому что люди, ответственные за это, находятся в меньшинстве, и они предают молодое поколение украинцев, которое отдает свою кровь, чтобы попытаться дать их стране европейское будущее», — сказал Дамерау. «Это страна, которая стремится стать частью НАТО и Европейского Союза, но то, что происходит там сейчас — со стороны небольшого меньшинства — вызывает у меня дежавю самых мрачных времен Януковича» , — добавил он.

Дамерау заявил, что он потерял 25 миллионов евро, инвестируя в Украину при Януковиче, профинансировав ветряную электростанцию ​​в Крыму, которая на тот момент была крупнейшим наземным проектом такого рода в Европе, и что коррумпированные чиновники тогда применили к нему почти такой же подход, как и с Космолотом.

По его словам, ветроэнергетический проект столкнулся с юридическими препятствиями, прежде чем к нему обратился человек, назвавшийся представителем администрации Януковича, который потребовал передать половину акций проекта непрозрачной оффшорной компании. Дамерау был вовлечен в судебное дело с целью вернуть его, когда Россия захватила Крым, что сделало невозможным исполнение его требований. Он сказал, что поделится своим опытом на саммите по восстановлению Украины в Берлине в июне, на который его пригласили принять участие в качестве крупного прямого иностранного инвестора.

Как говорится в материале, представитель президента Украины Владимира Зеленского отказался от комментариев.