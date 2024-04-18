Найбільший інвестор України у гральному бізнесі звинуватив ОП у вимаганні – FT

Один із найбільших приватних західних інвесторів в Україні, англо-німецький бізнесмен та колишній радник Glencore та Trafigura Арнульф Дамерау заявив про здирництво з боку Адміністрації президента України. Про це пише Financial Times, повідомляє Новое время.

Бізнесмен розповів виданню, що корумповані чиновники у службах безпеки країни та адміністрації президента України Володимира Зеленського намагаються вимагати у нього десятки мільйонів євро. Як йдеться у матеріалі, бізнесмен стверджує, що його шантажувала група високопосадовців українських чиновників.

«Західні уряди дедалі більше стурбовані корупцією в уряді України, але здебільшого утримуються від оприлюднення своєї критики, оскільки вони мобілізують підтримку Києва, щоб зміцнити його слабкий захист від російської агресії. Війна дала можливість знову зібратися багатьом корумпованим мережам, пов’язаним із колишнім президентом Віктором Януковичем, кажуть представники європейських служб безпеки» , — йдеться у матеріалі.

Дамерау із серпня є співвласником Космолот, великого сайту онлайн-ігор та азартних ігор та 10-го за величиною платника податків країни. Після перевірки у жовтні Бюро економічної безпеки України, яке звинуватило компанію у порушенні законодавства про азартні ігри та ухилення від сплати податків на суму 560 мільйонів євро, серія судових справ та вжиті відомством заходи призвели до заморожування рахунків компанії.

Дамерау стверджує, що претензії до компанії сфабриковано. Він зазначив, що Космолот розпочав свою діяльність лише у 2021 році, після того, як український уряд змінив закони про азартні ігри, і торік його загальна виручка склала 208 млн євро порівняно з 4,8 млн євро у 2022 році та 250 000 євро 2021 року, які публічно розкриваються.

Компанія, яка пропонує тематичні онлайн-ігри з невеликими ставками, торік сплатила 60 мільйонів євро податків, про що свідчать офіційні податкові декларації. Державна податкова служба підписала свої звіти у серпні, повідомив Дамерау.

За словами Дамерау, «людина з України» зустрілася з ним у Відні у грудні і сказала, що судові позови проти Космолота буде знято, якщо Дамерау буде готовий передати контроль над половиною компанії офшорному трасту. Дамерау сказав, що він поділився фотографіями та подробицями зустрічі, а також іменами причетних до неї осіб зі службами безпеки в Європі та Вашингтоні.

«Це заяви, які я не хочу робити. Я не хочу говорити такі речі про те, що відбувається зі мною як із бізнесменом, який намагається інвестувати в Україну, тому що люди, відповідальні за це, перебувають у меншості, і вони зраджують молоде покоління українців, яке віддає свою кров, щоб спробувати дати їх країні європейське майбутнє», — сказав Дамерау. «Це країна, яка прагне стати частиною НАТО і Європейського Союзу, але те, що відбувається там зараз — з боку невеликої меншості - викликає у мене дежавю похмурих часів Януковича» , — додав він.

Дамерау заявив, що він втратив 25 мільйонів євро, інвестуючи в Україну за Януковича, профінансувавши вітряну електростанцію в Криму, яка на той момент була найбільшим наземним проектом такого роду в Європі, і що корумповані чиновники тоді застосували до нього майже такий самий підхід, як і із Космолотом.

За його словами, вітроенергетичний проект зіткнувся з юридичними перешкодами, перш ніж до нього звернулася людина, яка назвалася представником адміністрації Януковича, яка вимагала передати половину акцій проекту непрозорій офшорній компанії. Дамерау був залучений до судової справи з метою повернути його, коли Росія захопила Крим, що унеможливило виконання його вимог. Він сказав, що поділиться своїм досвідом на саміті з відновлення України в Берліні у червні, на який його запросили взяти участь як великий прямий іноземний інвестор.

Як йдеться у матеріалі, представник президента України Володимира Зеленського відмовився від коментарів.