Боррель заявил, что Украине нужно передать Patriot из европейских ангаров

В решениях о предоставлении Украине срочной военной помощи, в частности средств ПВО, Евросоюз не может полагаться только на Соединенные Штаты, а должен взять на себя ответственность и поставить эти системы в Украину из собственных арсеналов. Об этом на итальянском Капри перед началом встречи министров иностранных дел стран G7 заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, отвечая на вопросы журналистов, надеется ли он на поставку для Украины дополнительных систем Patriot от США, сообщает Укринформ.

«У них есть (эти системы). Но мы не можем полагаться только на Соединенные Штаты. Мы должны взять на себя нашу ответственность и прекратить говорить – Соединенные Штаты должны что-то сделать… Мы должны это сделать. У нас есть Patriot, другие системы противовоздушной обороны. Мы должны достать их из наших складов, где они «на всякий случай», и передать их в Украину, где бурлит война. Я убежден, что мы это сделаем, но мы должны сделать это быстро» , - сказал Боррель.

Он выразил сожаление, что внутренняя политика в США привела к задержке в оказании помощи Украине. По его словам, в этой ситуации никакой помощи для Украины не будет достаточно, но лучше, чтобы ее было больше.