97% российских ракет и авиабомб попадают в гражданскую инфраструктуру – Украина в ОБСЕ

Ракетный удар России по центру Чернигова является террором в его ужасном проявлении. Об этом заявила заместитель главы украинской миссии при ОБСЕ Виктория Кувшинникова во время заседания Постоянного совета этой организации в четверг в Вене, сообщает Укринформ.

"Ежедневно Россия убивает людей и разрушает критически важную инфраструктуру в Украине. Вчера произошла еще одна ужасная атака. Россия попала тремя ракетами в густонаселенный район Чернигова. По меньшей мере 18 человек погибли и еще 78 получили ранения. Это - террор в его самом ужасном проявлении. Лишь один из многих случаев" , - сказала она.

Кувшинникова указала на то, что только 3% российских ракет, беспилотников и управляемых бомб поражают военные цели, а 97% из них попадают в гражданскую инфраструктуру.

"Российские пропагандисты не скрывают своих намерений, открыто заявляя, что их цель – сделать украинские города непригодными для жизни. Кроме ракет и беспилотников, россияне массово сбрасывают управляемые авиабомбы на Харьков, Сумы и другие районы и населенные пункты вдоль линии фронта" , - заявила украинская дипломат.

Она подчеркнула, что для противостояния российскому террору Украина нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны.

Замглавы украинской миссии в ОБСЕ также указала на то, что дезинформационная кампания остается неотъемлемой частью российской агрессии, и так называемая "эскалация" является ее ключевым элементом.