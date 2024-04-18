Премьер Эстонии призвала Европу серьезно готовиться к войне

Европа переживает критический момент, определяющий безопасность и будущее на десятилетия. Всем нужно помнить, что есть что защищать и очень реальная угроза, от которой нужно защищаться.﻿ Об этом говорится в речи премьер-министра Эстонии Каи Каллас на Европейском саммите по обороне и безопасности 2024 года.

"Россия стремится восстановить свое видение мира, где царит сила, за наш счет. Россия показала, что ее не волнуют пути и средства, пока ее желаемые цели остаются в пределах досягаемости. У нас исчерпано место для ошибок, когда мы думаем о готовности России использовать военную силу для достижения своих враждебных стратегических целей. Мы должны убедиться, что мы также не теряем время" , - подчеркнула Каллас.

Она добавила, что сейчас Вооруженные силы РФ численно больше, чем два года назад, а российский военно-промышленный комплекс - мобилизован, из-за чего страна-агрессор производит значительно больше оборудования и боеприпасов в каждой категории, чем все евроатлантическое сообщество вместе взятое.

Кроме того, по мнению премьера, через несколько лет военная позиция России на восточном фланге НАТО, вероятно, только усилится: реформирование ВС РФ уже идет, а новые подразделения формируются около границ НАТО.

"Когда Россия начала полномасштабную войну против Украины - это резко напомнило нам, что свобода - не дарована, за нее нужно бороться. Наша обязанность как лидеров - убедиться, что для будущих поколений свобода не будет только воспоминаниями о далеком прошлом" , – отметила глава правительства Эстонии.

Каллас также подчеркнула, что такое преимущество россиян является "неразумным параметром" для каких-либо переговоров с РФ, поскольку "кредитная оценка соблюдения ею своих обязательств близка к нулю".

"Пусть нас не обманывают - долгосрочные интересы России все еще очень противоположны миру" , - отметила она.

По словам Каллас, существуют разные оценки того, как скоро Россия восстановится и сможет снова напасть.

"Количество – три, пять или десять лет, значения не имеет. Все соглашаются, что они будут готовы к следующей войне. Все, что они будут искать, – это возможность, в которой мы должны отказать им… Россия держит под прицелом каждого человека в Украине - каждый день и каждую ночь. Это также может стать судьбой Европы. Или не может, если мы решим действовать и избежать этого" , - подчеркнула она.

По словам Каллас, чтобы дать отпор потенциальной российской агрессии, Европа должна: