В МИД возмущены заявлением премьера Грузии о законе об "иноагентах" и Украине

Министерство иностранных дел прокомментировало рассмотрение в Грузии законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", а также выразило возмущение заявлением премьера страны Ираклия Кобахидзе об Украине в контексте принятия документа, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в обнародованном заявлении МИД Украины.

В ведомстве отметили, что обеспокоены обострением внутриполитической ситуации в Грузии в связи с рассмотрением проекта.

Украинская сторона призывает все заинтересованные стороны уважать право граждан Грузии на мирный протест и искать решение ситуации путем конструктивного диалога.

В то же время в МИД подчеркнули, что последние комментарии Кобахидзе вызывают возмущение.

Грузинский премьер сказал, что законопроект об "иноагентах" призван защитить Грузию от "украинизации".

"Русификация, а не мифическая "украинизация", является реальной угрозой для Грузии. Украина заинтересована в мирной и дружественной атмосфере в Грузии, всегда решительно поддерживала и продолжает поддерживать ее суверенитет и территориальную целостность", – говорится в заявлении МИД.

Несмотря на неодобрение со стороны Запада и гражданского общества, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявляет, что ничто не может помешать окончательному принятию скандального закона.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на скандальный закон, однако признала, что его, скорее всего, преодолеет парламент.

В последние дни в Тбилиси проходят массовые акции протеста против скандального законопроекта. После протестов в понедельник и вторник задержали более десятка человек.