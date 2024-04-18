Что такое фриспины и бонусные деньги онлайн-казино

Самым распространенным видом бонуса в казино являются дополнительные игровые средства за внесение депозита. Пополнивший счет получает на специальный баланс деньги, которыми сможет оплачивать ставки. Размер вознаграждения зависит от внесенной суммы. Во многих заведениях к деньгам добавляют бесплатные вращения, также известные как фриспины (Free Spins, FS). Их можно использовать для оплаты ставок определенного номинала на конкретном автомате. Иногда FS дарят и без требования сделать депозит, например, как бонус за регистрацию, верификацию или участие в акции. Бонусные деньги тоже иногда можно выигрывать в турнирах, но за пополнение получить их гораздо проще.

Выигрыши по ставкам, оплаченным со специального счета или фриспинами, обычно тоже поступают на дополнительный баланс. Исключение составляют FS, подаренные без требования отыгрыша. Все, что они принесут, сразу становится собственностью игрока. Он может вывести эти средства из казино или использовать для дальнейшей игры. В остальных случаях, бонусы и заработанное на них нужно отыгрывать.

Что такое отыгрыш и стоит ли клиентам казино играть на бонусные средства

Отыгрыш — это требование, согласно которому бонус нужно проставить в определенном объеме не позднее установленного срока. Показатель на который умножается сумма подарка называется вейджер. Например, вейджер х30 означает как минимум 30-кратное увеличение бонусного номинала. При этом клиенту казино играть приходится с ограничениями:

по играм (обычно учитываются только слоты без live и даже некоторых автоматов);

максимальной ставке;

срокам — от месяца до 24 часов.

Как правило, на период отыгрыша бонуса устанавливается запрет на снятие средств. Выводить деньги, в принципе, можно, только в этом случае акция закроется, а все заработанное — спишется. Также следует обращать внимание на такой момент, как последовательность отыгрывания денег и FS. Любое несоблюдение требований подарочного предложения может привести к отказу в «обналичивании» бонуса, и особенно обидно, когда из-за этого пропадают многодневные усилия.

В казино играют не ради подарков, хотя получать их приятно каждому. Если условия акции кажутся слишком жесткими, достаточно не принимать в ней участие. Гораздо важнее испытывать удовольствие от процесса, что не всегда удается, когда зациклен на отыгрыше. С другой стороны, для активного игрока не представляет проблемы проставить достаточно крупную сумму даже за короткое время. В этом случае бонус оказывается полезным дополнением, увеличивающим объем доступных игровых средств и размер потенциального выигрыша. Как бы там ни было, всегда следует читать правила предложения, прежде чем его принять.