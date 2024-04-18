Що таке фриспіни та бонусні гроші онлайн-казино

Найпоширенішим видом бонусу до казино є додаткові ігрові кошти за внесення депозиту. Той, хто поповнив рахунок, отримує на спеціальний баланс гроші, якими зможе оплачувати ставки. Розмір винагороди залежить від суми. У багатьох закладах до грошей додають безкоштовні обертання, також відомі як фріспіни (Free Spins, FS). Їх можна використовувати для сплати ставок певного номіналу на конкретному автоматі. Іноді FS дарують і без вимог зробити депозит, наприклад, як бонус за реєстрацію, верифікацію або участь в акції. Бонусні гроші також іноді можна вигравати в турнірах, але за поповнення отримати їх набагато простіше.

Виграші за ставками, сплаченими зі спеціального рахунку чи фриспінами, зазвичай теж надходять додатковий баланс. Виняток становлять FS, подаровані без вимоги відіграшу. Все, що вони принесуть, одразу стає власністю гравця. Він може вивести ці кошти із казино або використовувати для подальшої гри. В інших випадках, бонуси та зароблене на них потрібно відігравати.

Що таке відіграш та чи варто клієнтам казино грати на бонусні кошти

Відіграш — це вимога, згідно з якою бонус потрібно проставити в певному обсязі не пізніше за встановлений термін. Показник, на який множиться сума подарунка, називається вейджер. Наприклад, вейджер х30 означає щонайменше 30-кратне збільшення бонусного номіналу. При цьому клієнту грати казино доводиться з обмеженнями:

за іграм (зазвичай враховуються лише слоти без live і навіть деяких автоматів);

максимальну ставку;

термінів - від місяця до 24 годин.

Як правило, на період відіграшу бонусу встановлюється заборона зняття коштів. Виводити гроші, в принципі, можна, тільки в цьому випадку акція закриється, а все зароблене спишеться. Також слід звертати увагу на такий момент, як послідовність відігравання грошей та FS. Будь-яке недотримання вимог подарункової пропозиції може призвести до відмови в «переведення в готівку» бонусу, і особливо прикро, коли через це зникають багатоденні зусилля.

У казино грають не заради подарунків, хоч отримувати їх приємно кожному. Якщо умови акції здаються занадто жорсткими, достатньо не брати у ній участі. Набагато важливіше відчувати задоволення від процесу, що не вдається, коли зациклений на відіграші. З іншого боку, для активного гравця не є проблемою проставити досить велику суму навіть за короткий час. У цьому випадку бонус виявляється корисним доповненням, що збільшує обсяг доступних ігрових засобів та розмір потенційного виграшу. Як би там не було, завжди слід читати правила пропозиції, перш ніж її прийняти.