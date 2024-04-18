Ермак: Россия использует западное оборудование для производства оружия

Россия использует для производства вооружений западные станки. Их общая стоимость достигает нескольких сотен миллионов долларов, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в Telegram.

Он рассказал, что западные станки с числовым программным управлением россияне используют на производствах. Также вопрос в том, где они берут софт для работы станков.

"В общем, все это - об оружии, которым нас убивают", - подчеркнул Ермак.

Он уточнил, что общая сумма стоимости западных станков и их запчастях, которые есть в распоряжении РФ, за 2023 год составила 335 млн долларов, из которых 231.6 млн долларов - это сами станки, а 123.3 млн долларов - это запчасти к ним.

"Без станков Россия не сможет производить вооружение и воевать", - добавил руководитель ОП.

Иностранные детали в российском вооружении

Напомним, последний месяц российские оккупанты усиленно обстреливают Украину своими ракетами и дронами. Для производства такого вооружения враг использует иностранные детали.

В ракетах россиян уже неоднократно находили компоненты иностранного происхождения. В частности, их производили даже компании стран-союзников Украины.

В частности, в марте президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в гиперзвуковых ракетах "Кинжал" обнаружили по меньшей мере 49 иностранных деталей. Похожая ситуация и с Х-101.