Россияне нанесли авиаудары по Волчанску: ранили гражданского

В четверг в 14:10 российские войска нанесли авиаудары по городу Волчанск на Харьковщине, предварительно, тремя корректируемыми авиабомбами. Ранения получил гражданский мужчина на велосипеде, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила полиция области в соцсетях.

Также в результате атаки повреждены восемь жилых домов, территория кладбища и коммунального предприятия "Благоустройство".

Ранения получил 52-летний гражданский мужчина, который ехал на велосипеде и попал под вражеский обстрел. Пострадавшего доставили в больницу.

Около 17:25 военные РФ снова обстреляли Волчанск, повредив церковь и магазин.

По данным полиции, кроме того, в полдень россияне из ЗРК С-300 ударили по селу Сороковка Харьковского района. В результате обстрела повреждено здание дома культуры. Пострадал 45-летний гражданский мужчина. С осколочными ранениями его доставили в больницу.

Полицейские открыли уголовные производства по факту нарушения Россией законов и обычаев войны.