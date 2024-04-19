В РФ упал бомбардировщик Ту-22м3: российское Минобороны подтверждает

В Ставропольском крае РФ упал самолет, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Тelegram-каналы сообщают о падении ракетоносителя Ту-22м3. Позже эту информацию подтвердило Минобороны РФ, сообщает Украинская правда.

"Срочное сообщение. На территории Красногвардейского округа в поле упал самолет. По оперативным данным, разрушений и жертв нет, летчики катапультировались" , – сообщил губернатор.

Других подробностей он не сообщил, но опубликовал фото разбитого самолета.

Позже он добавил, что найдены двое летчиков с самолета, они живы, их везут в больницу. "На место происшествия выехали все службы ", − заявил губернатор.

Мониторинговые Тelegram-каналы пишут, что упал Ту-22м3 (их Россия использует для ударов по Украине − ред.) и что его подбили.

Спикер Воздушных сил Украины Илья Евлаш не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что самолет сбили на территории РФ.

"Не могу вам ни подтвердить, ни опровергнуть. Пока проверяем информацию" , − заявил Евлаш.

Позже в Минобороны РФ подтвердили падение Ту-22м3 после "выполнения боевой задачи" и возвращения на аэродром базирования.