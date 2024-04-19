У РФ упав бомбардувальник Ту-22м3: російське Міноборони підтверджує

У Ставропольському краї РФ упав літак, повідомив губернатор Ставропольського краю Володимир Владіміров. Тelegram-канали повідомляють про падіння ракетоносія Ту-22м3. Пізніше цю інформацію підтвердило Міноборони РФ, повідомляє Українська правда.

"Термінове повідомлення. На території Красногвардійського округу в полі впав літак. За оперативними даними, руйнувань і жертв немає, льотчики катапультувалися" , – повідомив губернатор.

Інших подробиць він не повідомив, але опублікував фото розбитого літака.

Пізніше він додав, що знайшли двох льотчиків із літака, вони живі, їх везуть до лікарні. "На місце події виїхали всі служби" , − заявив губернатор.

Моніторингові Тelegram-канали пишуть, що впав Ту-22м3 (їх Росія використовує для ударів по Україні − ред.) і що його підбили.

Речник Повітряних сил України Ілля Євлаш не зміг ні підтвердити, ні спростувати інформацію про те, що літак збили на території РФ.

"Не можу вам ні підтвердити, ні спростувати. Поки що перевіряємо інформацію" , − заявив Євлаш.

Пізніше у Міноборони РФ підтвердили падіння Ту-22м3 після "виконання бойової задачі" та повернення на аеродром базування.