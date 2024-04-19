Ракетная атака на Днепропетровщину: среди погибших – ребенок

В ночь на 19 апреля русские войска атаковали Днепр и область. В результате ракетного удара погибли по меньшей мере три человека, еще 15 – ранены. ПВО сбила часть ракет.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Часть враждебных целей сбили Силы ПВО. В частности, только за утро, предварительно, 9 ракет. И еще 2 – ночью. Детали по этому поводу – впоследствии. К сожалению, есть и попадания" , – говорится в сообщении.

В Днепре повреждены жилой дом и два инфраструктурных объекта. Всего в городе сейчас, предварительно, 2 погибших и 15 раненых.

В Синельниково есть погибшие и пострадавшие. Среди раненых – дети. Один – тяжелый. Частично разрушены 4 частных дома, еще 8 – повреждены.

Позже Лысак сообщил, что в Синельниково получили ранения три человека, среди них двое детей. Один восьмилетний ребенок скончался в больнице.

Также трое раненых в Кривом Роге.

В Павлограде повреждено одно из предприятий.