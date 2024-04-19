Ракетна атака на Дніпропетровщину: серед загиблих – дитина

У ніч на 19 квітня російські війська атакували Дніпро та область. Внаслідок ракетного удару загинуло щонайменше троє людей, ще 15 – поранені. ППО збила частину ракет.

Про це повідомив﻿ начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Частину ворожих цілей збили Сили ППО. Зокрема, тільки за ранок, попередньо, 9 ракет. І ще 2 – вночі. Деталі щодо цього – згодом. На жаль, є й влучання" , – йдеться в повідомленні.

У Дніпрі пошкоджені житловий будинок та два інфраструктурні об’єкти. Загалом у місті на зараз, попередньо, 2 загиблих та 15 поранених.

У Синельниковому є загиблі та постраждалі. Серед поранених діти. Один - важкий. Частково зруйновано 4 приватні будинки, ще 8 – пошкоджені.

Пізніше Лисак повідомив﻿, що у Синельниковому отримали поранення троє людей, серед них двоє дітей. Одна восьмирічна дитина померла в лікарні.

Також троє поранених у Кривому Розі.

У Павлограді пошкоджене одне з підприємств.