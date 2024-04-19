Ракетна атака на Дніпропетровщину: серед загиблих – дитина
У ніч на 19 квітня російські війська атакували Дніпро та область. Внаслідок ракетного удару загинуло щонайменше троє людей, ще 15 – поранені. ППО збила частину ракет.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Частину ворожих цілей збили Сили ППО. Зокрема, тільки за ранок, попередньо, 9 ракет. І ще 2 – вночі. Деталі щодо цього – згодом. На жаль, є й влучання", – йдеться в повідомленні.
У Дніпрі пошкоджені житловий будинок та два інфраструктурні об’єкти. Загалом у місті на зараз, попередньо, 2 загиблих та 15 поранених.
У Синельниковому є загиблі та постраждалі. Серед поранених діти. Один - важкий. Частково зруйновано 4 приватні будинки, ще 8 – пошкоджені.
Пізніше Лисак повідомив, що у Синельниковому отримали поранення троє людей, серед них двоє дітей. Одна восьмирічна дитина померла в лікарні.
Також троє поранених у Кривому Розі.
У Павлограді пошкоджене одне з підприємств.
"Продовжувалися й атаки на Нікопольщину. Ввечері агресор з артилерії обстріляв сам Нікополь. Вночі – Марганецьку громаду. Пошкоджені два приватні будинки", – додав Лисак.