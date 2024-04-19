США не поддержали израильский ответный удар по Ирану – CNN

США не поддержали удар Израиля по территории Ирана, который Тель-Авиа совершил в пятницу в ответ на широкомасштабную воздушную атаку Тегерана в минувшие выходные. Об этом сообщил американский чиновник, занимающий высокую должность, в интервью CNN, сообщает Европейская правда.

По словам чиновника, Израиль проинформировал США, что в ближайшие дни даст ответ Ирану.

"Мы не одобрили ответ" , – сказал чиновник.

Израиль взвешивал, как ответить на удары Ирана ракетами и дронами, абсолютное большинство из которых перехватили.

Израиль нанес удар по территории Ирана в пятницу по местному времени. По информации местных СМИ, три взрыва прогремели неподалеку от военной базы на северо-западе иранской провинции Исфахан, где расположены ядерные объекты. Иранское телевидение утверждает о сбитии трех дронов.

По данным иранских СМИ, системы противовоздушной обороны Ирана были активированы в нескольких регионах в качестве меры предосторожности против потенциальных угроз с воздуха. Госагентство IRNA заявило, что после активации ПВО "пока не было зафиксировано никаких масштабных ударов или взрывов, вызванных какой-либо угрозой с воздуха".

Иранское государственное издание Tasnim News сообщило, что ядерные объекты в провинции Исфахан "полностью защищены".

Атака произошла через несколько часов после того, как министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан заявил: если Израиль прибегнет к дальнейшим военным действиям против него, то иранский военный ответ будет "немедленным и на максимальном уровне".

До того, как Израиль нанес удар в пятницу, США ожидали, что он не будет атаковать гражданские или ядерные объекты, сообщил телеканалу другой высокопоставленный американский чиновник. Диапазон целей "не был точно определен, но ядерные и гражданские объекты явно не входили в эту категорию", – сказал чиновник.

США призвали Израиль не отвечать на иранскую атаку в минувшие выходные, которую президент Джо Байден назвал "беспрецедентной".