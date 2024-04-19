Шмыгаль сообщил о сдвигах касательно помощи Украине от США

Мы наконец-то увидели сдвиги в вопросе разблокирования помощи от США. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, подводя итоги начавшегося 16 апреля визита в США, сообщает Зеркало недели.

Прежде всего глава правительства имеет в виду вынесенный на рассмотрение Палаты представителей США законопроект, предусматривающий 61 млрд долларов в поддержку Украины – «Основная часть – на военные нужды. 7,8 млрд долларов – это бюджетная поддержка. Еще более 1,5 млрд долларов – экономическая помощь».

Также Конгресс планирует рассмотреть законопроект о конфискации замороженных российских активов на нужды Украины.

Еще одной ключевой темой в ходе визита были американские инвестиции в украинскую экономику.

Денис Шмыгаль говорит, что во время встреч с влиятельными американскими политиками украинская делегация получила уверения в поддержке законопроектов обеими партиями – и республиканцами, и демократами.