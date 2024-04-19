Шмигаль повідомив про зрушення щодо допомоги Україні від США

Ми нарешті побачили зрушення щодо розблокування допомоги від США. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, підбиваючи підсумки візиту до США, що розпочався 16 квітня, повідомляє Дзеркало тижня.

Передусім глава уряду має на увазі винесений на розгляд Палати представників США законопроєкт, який передбачає 61 млрд доларів на підтримку України – «Основна частина – на військові потреби. 7,8 млрд доларів – це бюджетна підтримка. Ще більш ніж 1,5 млрд доларів – економічна допомога».

Також Конгрес планує розглянути законопроєкт про конфіскацію заморожених російських активів на потреби України.

Ще однією ключовою темою під час візиту були американські інвестиції в українську економіку.

Денис Шмигаль каже, що під час зустрічей із впливовими американськими політиками українська делегація отримала запевнення в підтримці законопроєктів обома партіями – і республіканцями, і демократами.