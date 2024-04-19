Ракетный удар по Днепропетровщине: умер еще один ребенок

В результате ракетного удара РФ по Днепропетровщине пока известно о девяти погибших – в больнице скончался еще один ребенок.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

"В больнице скончался ребенок, получивший тяжелые ранения во время массированной вражеской атаки на Днепропетровщину сегодня. Сейчас число погибших выросло до 9, среди них трое детей" , – говорится в сообщении.

Как уточнил председатель Днепропетровской ОВА, погибли 14-летняя девочка и два мальчика – 6 и 8 лет.

Также он добавил, что в Днепре потушили масштабный пожар в многоэтажке. В общей сложности из 16 пострадавших в городе половина – в больнице. Все в состоянии средней тяжести. У людей осколочные ранения, переломы, гематомы, резаные раны.

В Кривом Роге трое раненых. Из них двое – в больнице в состоянии средней тяжести.