Ракетний удар по Дніпропетровщині: померла ще одна дитина

Унаслідок ракетного удару РФ по Дніпропетровщині наразі відомо про дев'ятьох загиблих – у лікарні померла ще одна дитина.

Про це повідомили﻿ в Офісі генерального прокурора.

"В лікарні померла дитина, яка отримала важкі поранення під час масованої ворожої атаки на Дніпропетровщину сьогодні. Наразі число загиблих зросло до 9, серед них троє дітей" , – йдеться в повідомленні.

Як уточнив﻿ голова Дніпропетровської ОВА, загинули 14-річна дівчинка і два хлопчики – 6 та 8 років.

Також він додав, що у Дніпрі загасили масштабну пожежу в багатоповерхівці. Загалом з 16 постраждалих у місті половина – в лікарні. Всі в стані середньої тяжкості. У людей осколкові поранення, перелами, гематоми, різані рани.

У Кривому Розі троє поранених. З них двоє - в лікарні в стані середньої тяжкості.