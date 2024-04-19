Ракетний удар по Дніпропетровщині: померла ще одна дитина
Унаслідок ракетного удару РФ по Дніпропетровщині наразі відомо про дев'ятьох загиблих – у лікарні померла ще одна дитина.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
"В лікарні померла дитина, яка отримала важкі поранення під час масованої ворожої атаки на Дніпропетровщину сьогодні. Наразі число загиблих зросло до 9, серед них троє дітей", – йдеться в повідомленні.
Як уточнив голова Дніпропетровської ОВА, загинули 14-річна дівчинка і два хлопчики – 6 та 8 років.
Також він додав, що у Дніпрі загасили масштабну пожежу в багатоповерхівці. Загалом з 16 постраждалих у місті половина – в лікарні. Всі в стані середньої тяжкості. У людей осколкові поранення, перелами, гематоми, різані рани.
У Кривому Розі троє поранених. З них двоє - в лікарні в стані середньої тяжкості.