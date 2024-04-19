В КГГА показали строительство новой линии метро на Троещину

В КГГА показали, как идет строительство линии метрополитена на Троещину. В частности, сейчас ведутся работы между будущими станциями "Залив Десенко" и "Радужная". Со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Николай Поворозника, пишет Василина Копитко, РБК-Украина.

"На Подольском мостовом переходе продолжаются работы по устройству конструкций тоннелей метрополитена мелкого заложения на перегоне между станциями "Затока Десенка" и "Радужная" на территории Русановских садов. Уже устроены временные насыпи под строительство тоннеля под железной дорогой, продолжается устройство железобетонных свай тоннеля" , - информирует Поворозник .

В настоящее время строят участок дороги от ул. Петра Вершигоры к разворотному кольцу трамвая (по направлению к улице Оноре де Бальзака).

Строители сейчас производят работы по исправлению профиля путей трамвая, мощение межпутевого пространства железобетонными плитами, устройство конструкций "дорожной одежды" вдоль трамвайных путей и строительство подпорных стен.

facebook.com/povoroznyk.m

facebook.com/povoroznyk.m

"Следующим этапом станет вынос инженерных сетей железной дороги, разборка путей и железнодорожной платформы и устройство свай тоннеля в пределах земляной насыпи" , - говорит чиновник.

Отметим, что соединение Подольского мостового перехода с улицей Оноре де Бальзака и запуск частного транспорта этим участком дороги позволит снизить нагрузку на Северный мост и трафик транспорта с/на Троещину.

facebook.com/povoroznyk.m

facebook.com/povoroznyk.m

О строительстве Подольско-Выгуровской линии метро впервые заговорили в конце 1980-х годов. По плану до 2001 года должны были ввести в эксплуатацию первый отрезок линии - от Вокзальной и до конечной Воскресенской станции. Впрочем, строительство продолжается по сей день.

Ранее сообщалось, что на линии будут станции "Глубочицкая", "Судностроительная", "Радужная", "Труханов остров" и "Залив Десенко". Некоторые названия проектны и могут измениться.