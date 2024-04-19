Россияне начали отменять парады по случаю 9 мая

Уже в нескольких регионах РФ местные власти приняли решение отказаться от традиционных парадов по случаю 9 мая.﻿ Об этом со ссылкой на российских глав администраций пишет Медуза, сообщает Новое время.

Так, в Курской области губернатор Роман Старовойт предложил проводить памятные акции «в режиме онлайн», либо «вывесить портреты своих воевавших родственников в окнах домов и на стеклах автомобилей».

Отказаться от парада решили также в Псковской и Рязанской областях.

В Брянщине из-за диверсий и рейдов российских повстанцев, борющихся с диктаторским режимом Владимира Путина никаких празднеств тоже не предполагается.

Концерты и «патриотические акции» там также будут лишь онлайн.

Аналогичная ситуация и в Белгородской области, которая используется ВС РФ для обстрелов украинских территорий, в связи с чем регулярно подвергается ответным ударам.