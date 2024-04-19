Росіяни почали скасовувати паради з нагоди 9 травня

Вже в кількох регіонах РФ місцева влада прийняла рішення відмовитися від традиційних парадів з нагоди 9 травня. Про це з посиланням на російських глав адміністрацій пише Медуза, повідомляє Новое время.

Так, у Курській області губернатор Роман Старовойт запропонував проводити пам’ятні акції «в режимі онлайн», або «вивісити портрети своїх родичів, які воювали, у вікнах будинків та на скло автомобілів».

Відмовитися від параду вирішили також у Псковській та Рязанській областях.

На Брянщині через диверсії та рейди російських повстанців, які борються з диктаторським режимом Володимира Путіна, жодних святкувань теж не передбачається.

Концерти та «патріотичні акції» там також будуть лише онлайн.

Аналогічна ситуація і у Бєлгородській області, яка використовується ЗС РФ для обстрілів українських територій, у зв’язку з чим регулярно зазнає ударів у відповідь.