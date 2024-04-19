Росіяни почали скасовувати паради з нагоди 9 травня
Вже в кількох регіонах РФ місцева влада прийняла рішення відмовитися від традиційних парадів з нагоди 9 травня. Про це з посиланням на російських глав адміністрацій пише Медуза, повідомляє Новое время.
Так, у Курській області губернатор Роман Старовойт запропонував проводити пам’ятні акції «в режимі онлайн», або «вивісити портрети своїх родичів, які воювали, у вікнах будинків та на скло автомобілів».
Відмовитися від параду вирішили також у Псковській та Рязанській областях.
На Брянщині через диверсії та рейди російських повстанців, які борються з диктаторським режимом Володимира Путіна, жодних святкувань теж не передбачається.
Концерти та «патріотичні акції» там також будуть лише онлайн.
Аналогічна ситуація і у Бєлгородській області, яка використовується ЗС РФ для обстрілів українських територій, у зв’язку з чим регулярно зазнає ударів у відповідь.
«Найімовірніше, будуть складнощі з проведенням вуличних форматів, які звичні для людей, проте є досить велика кількість варіантів віддати шану пам’яті нашим захисникам і у форматах, не пов’язаних із вуличною ходою», — заявила заступниця губернатора Тетяна Кірєєва.