Банки продолжают сокращать количество отделений – данные НБУ

По состоянию на 1 апреля 2024 г. в Украине насчитывалось 5 108 действующих структурных подразделений банков. С начала года их количество сократилось на 30. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Кроме того, 872 отделения банков находятся в статусе "временно приостановленных".

По состоянию на 1 января 2024 года наибольшее количество отделений в государственном Ощдбанке - 1 181. Кроме того, 601 отделение банка временно приостановлено.

Государственный ПриватБанк находится на втором месте – 1127 отделении. Еще 76 временно приостановлены.

Далее с большим отрывом следуют банки иностранных банковских групп: Райффайзен Банк (332) и УкрСиббанк (223). Замыкает пятерку банк частный ПУМБ (222).