РФ может поддерживать наступление в Украине еще в течении двух лет – WP

Россия наращивает военное производство, пополняя запасы стандартного оружия и боеприпасов, и, вероятно, сможет поддерживать наступление в Украине по крайней мере в течение двух лет, говорят аналитики. Об этом пишет The Washington Post, сообщает Зеркало недели.

Перестроив экономику на военный лад, заставив имеющиеся предприятия работать в усиленном режиме, чтобы производить или ремонтировать старое вооружение, и закупая запчасти в Иране, Китае и Северной Корее, Россия добилась восстановления после первых потерь в Украине,

"Россия не производит больше современной боевой техники... Но она делает гораздо более простое вооружение, винтовки, снаряды, массовое оружие для рядовых солдат" , — говорит российский экономист Николай Кульбака.

Вооружение советской эпохи, включая ракеты и управляемые авиабомбами, компенсировало неспособность России, по крайней мере пока, произвести и разместить новое, передовое оружие, такое как танк Т-14 "Армата". Американские официальные лица поначалу считали, что война в Украине серьезно ослабила российские вооруженные силы. Но глава Европейского командования ВС США генерал Кристофер Каволи выступил в Конгрессе с заявлением, что у Москвы сейчас больше солдат, чем в начале войны, и что ее вооруженные силы "демонстрируют растущую способность учиться и адаптироваться к вызовам на поле боя как в тактическом, так и в технологическом плане".

Аналитик по сухопутной войне Международного института стратегических исследований (IISS) Майкл Гьерстад считает, что Россия может производить до 330 танков в год, но на самом деле делает вдвое меньше. Однако Москве удалось пополнить запасы танков (до 1140 ), которые, по оценкам, она потеряла в 2023 году, путем восстановления старой бронетехники, взятой со склада. Майкл Гьерстад также добавил, что Россия пыталась компенсировать поставки передовой западной техники в Украину, предпочитая количество и выделяя лучшие танки более подготовленным подразделениям, а более старые танки Т-55 и Т-62 поставляла в части, состоящие из призывников и бывших заключенных.

Эксперты отмечают, что поставки имеющегося вооружения ограничены, и что ключевой задачей России является развитие потенциала для создания новых боевых машин, поскольку старые модели для модернизации закончатся. Также маловероятно, что Россия сможет поставить в армию более современную технику, например танк Т-14 "Армата". Военный эксперт и корреспондент российской службы BBC Аксенов сказал, что нет никаких доказательств, что производство "Арматы" когда-либо было завершено.

Напомним, что газета The Guardian отмечала, что объем производства оружия в России беспокоит европейских экспертов. Россия имеет преимущество в артиллерийском огне не менее трех до одного, а часто и больше.