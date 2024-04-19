Информация о третьем погибшем ребенке на Днепропетровщине не подтвердилась – ОВА

Подтверждена гибель двоих детей в результате ракетных ударов по Синельниковскому району Днепропетровщины. Одного ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали и стабилизировали его состояние.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Один из детей, 6-летний мальчик, был в крайне тяжелом состоянии. Впрочем, его удалось доставить в областную больницу. Медики сделали все, что могли. Возможно и невозможно. Спасли" , – сообщил Лысак.

Он добавил, что, по словам врачей, у ребенка "положительная динамика".

По состоянию на данный момент, подтверждена информация о гибели семи человек, еще 26 получили ранения.