Інформація про третю загиблу дитину на Дніпропетровщині не підтвердилася – ОВА
Наразі підтверджена загибель двох дітей внаслідок ракетних ударів по Синельниківському району Дніпропетровщини. Одну дитину у важкому стані госпіталізували та стабілізували його стан.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Один з дітей, 6-річний хлопчик, був у вкрай важкому стані. Втім, його вдалося доставити до обласної лікарні. Медики зробили все, що могли. Можливе і неможливе. Врятували", – повідомив Лисак.
Він додав, що, за словами лікарів, у дитини "позитивна динаміка".
Станом на зараз, підтверджена інформація про загибель семи людей, ще 26 – отримали поранення.