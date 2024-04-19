Інформація про третю загиблу дитину на Дніпропетровщині не підтвердилася – ОВА

Наразі підтверджена загибель двох дітей внаслідок ракетних ударів по Синельниківському району Дніпропетровщини. Одну дитину у важкому стані госпіталізували та стабілізували його стан.

Про це повідомив﻿ голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Один з дітей, 6-річний хлопчик, був у вкрай важкому стані. Втім, його вдалося доставити до обласної лікарні. Медики зробили все, що могли. Можливе і неможливе. Врятували" , – повідомив Лисак.

Він додав, що, за словами лікарів, у дитини "позитивна динаміка".

Станом на зараз, підтверджена﻿ інформація про загибель семи людей, ще 26 – отримали поранення.