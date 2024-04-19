Украина получит 560 млн евро на инфраструктурные проекты – Шмыгаль

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) в текущем году выделит Украине кредиты на 560 млн евро для проектов в энергетике, транспортной инфраструктуре, восстановлении жилья.﻿ Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Шмиыаль сообщил, что соответствующий меморандум подписан сегодня с главой ЕИБ Надией Кальвино.

"Планируем ускорить работу над текущими проектами и сфокусироваться на подготовке новых инвестиций ЕИБ в критические государственные и частные инициативы. Меморандум будет способствовать скорейшему восстановлению Украины и приблизит нас к Европейскому Союзу" , - написал премьер.

Как уточнили в Минфине, в Меморандуме определены приоритетные направления сотрудничества на ближайшие 10 лет.

В 2024 году ЕИБ направит 500 млн евро кредитов и 60 млн евро грантов на реализацию существующих проектов.

Портфель новых национальных инфраструктурных проектов может среди прочего включать инвестиции в дорожный сектор; модернизацию железнодорожных линий, железнодорожных узлов и пунктов пересечения границы; энергетический сектор; повышение уровня гражданской защиты, а также защиты стратегической национальной инфраструктуры и цифровой устойчивости Украины; инфраструктуру здравоохранения.