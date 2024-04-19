В Германии отрицают ссору главы МИД с премьером Израиля из-за Газы

МИД Германии отрицает как вводящие в заблуждение сообщения израильских СМИ о споре между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок о ситуации в секторе Газы, сообщает Европейская правда.

В министерстве заявили, что ключевые моменты в сообщении медиа о часовой встрече в Израиле между Бербок и Нетаньяху "являются неправильными и вводят в заблуждение". Посол Германии в Израиле Штеффен Зайберт сделал такое же заявление, не предоставляя конкретики.

Журналист израильского телеканала Channel 13 ранее сообщал, что Бербок негативно отреагировала, когда во время встречи в Израиле в среду были показаны кадры из сектора Газы, на которых изображены рынки, заполненные продуктами.

Бербок в ответ указала на массовый голод в Газе и предложила показать Нетаньяху фотографии голодающих детей на своем мобильном телефоне. Нетаньяху якобы ответил, что ей стоит посмотреть фотографии рынков, а также людей на пляже, поскольку там никто не голодает.

Согласно сообщению 13 канала, Бербок посоветовала ему не показывать фотографии, поскольку они не соответствуют действительности в секторе Газы. Нетаньяху, в свою очередь, якобы громко ответил, что фотографии настоящие, и что Израиль не показывает вымышленную реальность, как это делали нацисты.

Бербок спросила у Нетаньяху, обвиняет ли он врачей, работающих в Газе, а также международные СМИ во лжи о ситуации в секторе.

Изображение рыночных киосков, заполненных фруктами и овощами, опубликовало на этой неделе COGAT, израильское агентство в рамках Министерства обороны, ответственное за контакты с палестинскими территориями и гуманитарную помощь. На снимках видны рынки на севере прибрежной зоны, которая особенно страдает от нехватки пищи.

По данным COGAT и гуманитарных организаций, недавно в этот район поступило некоторое продовольствие, хотя работники гуманитарных организаций и жители говорят, что его еще недостаточно.

Изображения нескольких палестинцев, купающихся на пляже в Дейр-эль-Балах в центре сектора Газы, о которых Нетаньяху также упоминал на встрече с Бербок, недавно стали вирусными в интернете и израильских СМИ.

Жители Газы сообщили агентству DPA, что люди охлаждались в море из-за текущей высокой температуры, а также мылись там из-за нехватки воды. Люди также стирают одежду в море.

По данным Всемирной продовольственной программы, количество грузовиков с продовольственными товарами, которые въезжают в сектор Газы, в марте и апреле было лишь вдвое меньше, чем в январе.

Бербок сказала во время своего визита в Израиль в среду, что в сектор Газы до сих пор не поступает достаточное количество помощи, особенно через важные наземные переходы с Израилем. Она призвала к увеличению поставок помощи и безопасного распределения продуктов на местах.

Также Бербок подчеркивала, что Израиль должен придерживаться международного права, определяя свой ответ на массированную воздушную атаку Ирана.