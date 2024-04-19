Блокировка польской границы: в Минэкономики заявили о "свете в конце тоннеля"

В Минэкономики надеются, что блокирование направлений пунктов пропуска "Корчева-Краковец" и "Медика-Шегини" являются краткосрочными акциями протеста, поэтому большее беспокойство вызывают блокирование пунктов пропусков "Ягодин" и "Рава-Русская". Об этом заявил заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка в эфире общенационального телемарафона, сообщает Укринформ.

"Это не есть правительственная акция, поэтому соответственно "свет в конце тоннеля" в диалоге с польским правительством у нас есть, у нас довольно неплохое взаимопонимание между собой, но главная проблема – социальный и политический внутри самой Польши. Это системный кризис в самой Польше, потому что определенная часть фермерского сообщества и те фермеры, которые блокируют границу, они организуют протесты в разном формате – перекрывают дороги внутри Польши, и самая главная проблема – что они сами до конца не понимают предмет своих требований" , - сказал Качка.

Он выразил надежду, что протесты на пунктах пропуска "Корчева-Краковец" и "Медика-Шегини" – это краткосрочные акции протеста. Значительно больше проблем создают протесты и блокировку пунктов пропусков "Ягодин" и "Рава-Русская".

По словам Качки, эта категория фермеров, занимающихся протестами, не представляется репрезентативной для всего сельского хозяйства Польши.

"После того как состоялись наши переговоры три недели назад с основными ассоциациями Польши. Так называемые "лидеры" протеста отметили, что с ними не разговаривают, потому что от их имени говорят такие ассоциации. Но э ﻿﻿ то проблема политического характера" , - отметил Качка.

Он добавил, что это протест небольшого количества фермеров, желающих, чтобы с ними иначе велся разговор. Поэтому эта внутрипольская ситуация нет какого-то дипломатического решения с нашим участием.