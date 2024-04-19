Страны G7 обещают и в дальнейшем вводить новые санкции против РФ
Страны Группы семи намерены и в дальнейшем вводить санкции против РФ, физических лиц и компаний из третьих стран, которые ей помогают. Об этом говорится в коммюнике министров иностранных дел стран Группы семи и высокого представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности, сообщает Европейская правда.
Дипломаты отметили, что остаются преданными полной имплементации и применению санкций против России, а также принятию новых мер "в случае необходимости".
"Мы наложим дополнительные санкции на компании и физических лиц в третьих странах, которые помогают РФ в приобретении инструментов и другое оборудование, способствующее российскому производству оружия или военно-промышленному развитию", – говорится в заявлении.
Они призвали финансовые учреждения воздерживаться от поддержки российского оборонно-промышленного комплекса и пообещали принять соответствующие меры для прекращения и сдерживания такого поведения.
"Мы продолжим оказывать значительное давление на российские доходы от энергетики и других секторов. Мы призываем все страны сократить импорт из РФ товаров, которые поддерживают ее войну. Мы продолжим принимать меры для усиления соблюдения и обеспечения соблюдения верхнего предела цены на нефть", – указывают в коммюнике.
Учитывая это, они обещают реагировать на нарушение ценовых ограничений, в частности путем введения дополнительных санкций против тех, кто занимается обманом при транспортировке российской нефти, а также против сетей, которые РФ разработала для получения дополнительных доходов от нарушения ценовых ограничений.
"Мы продолжим принимать меры для ограничения будущих энергетических доходов России. Мы продолжим препятствовать РФ в разработке будущих энергетических проектов, а также будем препятствовать развитию альтернативных вариантов транспортировки энергоносителей и других услуг", – говорится в заявлении.