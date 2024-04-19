Страны G7 обещают и в дальнейшем вводить новые санкции против РФ

Страны Группы семи намерены и в дальнейшем вводить санкции против РФ, физических лиц и компаний из третьих стран, которые ей помогают. Об этом говорится в коммюнике министров иностранных дел стран Группы семи и высокого представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности, сообщает Европейская правда.

Дипломаты отметили, что остаются преданными полной имплементации и применению санкций против России, а также принятию новых мер "в случае необходимости".

"Мы наложим дополнительные санкции на компании и физических лиц в третьих странах, которые помогают РФ в приобретении инструментов и другое оборудование, способствующее российскому производству оружия или военно-промышленному развитию" , – говорится в заявлении.

Они призвали финансовые учреждения воздерживаться от поддержки российского оборонно-промышленного комплекса и пообещали принять соответствующие меры для прекращения и сдерживания такого поведения.

"Мы продолжим оказывать значительное давление на российские доходы от энергетики и других секторов. Мы призываем все страны сократить импорт из РФ товаров, которые поддерживают ее войну. Мы продолжим принимать меры для усиления соблюдения и обеспечения соблюдения верхнего предела цены на нефть" , – указывают в коммюнике.

Учитывая это, они обещают реагировать на нарушение ценовых ограничений, в частности путем введения дополнительных санкций против тех, кто занимается обманом при транспортировке российской нефти, а также против сетей, которые РФ разработала для получения дополнительных доходов от нарушения ценовых ограничений.