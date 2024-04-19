Країни G7 обіцяють і надалі запроваджувати нові санкції проти РФ

Країни Групи семи мають намір і надалі запроваджувати санкції проти РФ, фізичних осіб та компаній із третіх країн, які їй допомагають. Про це йдеться в комюніке міністрів закордонних справ країн Групи семи та високого представника Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки, повідомляє Європейська правда.

Дипломати зазначили, що залишаються відданими повній імплементації та застосуванню санкцій проти Росії, а також ухваленню нових заходів "у разі необхідності".

"Ми накладемо додаткові санкції на компанії та фізичних осіб у третіх країнах, які допомагають РФ у придбанні інструментів та інше обладнання, що сприяє російському виробництву зброї або військово-промисловому розвитку" , – йдеться в заяві.

Вони закликали фінансові установи утримуватися від підтримки російської оборонно-промислового комплексу та пообіцяли вжити відповідних заходів для припинення та стримування такої поведінки.

"Ми продовжимо чинити значний тиск на російські доходи від енергетики та інших секторів. Ми закликаємо всі країни скоротити імпорт з РФ товарів, які підтримують її війну. Ми продовжимо вживати заходів для посилення дотримання та забезпечення дотримання верхньої межі ціни на нафту", – вказують у комюніке.

З огляду на це, вони обіцяють реагувати на порушення цінових обмежень, зокрема шляхом запровадження додаткових санкцій проти тих, хто займається обманом під час транспортування російської нафти, а також проти мереж, які РФ розробила для отримання додаткових доходів від порушення цінових обмежень.