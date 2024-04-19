В ЕС рассказали, что будет в новом пакете санкций против РФ

Европейский союз готовит 14-й пакет санкций против России за продолжающуюся войну против Украины, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Высокопоставленный чиновник ЕС на брифинге сообщил, что новый пакет будет включать карательные меры против тех, кто обходит существующие санкции против России.

При этом он добавил, что список лиц и организаций, чьи активы в ЕС должны быть заморожены, также, вероятно, будет снова расширен.

Служба внешних связей ЕС и Еврокомиссия намерены представить конкретные предложения странам-членам на следующей неделе.

Санкции против России

С начала полномасштабного вторжения в Украину Европейский союз неустанно вводит санкции против России, стремясь обуздать агрессора и остановить его военную машину. Эти ограничения бьют по российским чиновникам, олигархам, ключевым секторам экономики, а также по компаниям и предприятиям, работающим на благо российского режима.

23 февраля 2024 года ЕС принял очередной, 13-й по счету, пакет санкций, еще больше ужесточив давление на Россию. Европейский совет постановил включить в санкционный список 106 физических и 88 юридических лиц.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество к дальнейшему ужесточению санкций против России. Он подчеркнул, что ракеты "Кинжал", применяемые Россией для обстрелов Украины, содержат десятки иностранных деталей.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что ЕС уже начал подготовку над 14-м пакетом санкций против России.