ГБР: Во Львове за взятки подделывали инвалидность военнообязанным

Государственное бюро расследований разоблачило начальницу больницы во Львове, которая помогала здоровым мужчинам призывного возраста получать инвалидность, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает ГБР в соцсетях.

Речь идет о руководительнице филиала "Центра здравоохранения" Государственной уголовно-исполнительной службы.

Чиновница помогала мужчинам получать медицинские документы, на основании которых медико-социальная экспертная комиссия должна была бы признать их непригодными для службы.

К противоправной деятельности женщина привлекла врачей различных учреждений здравоохранения Львова. Те выдавали фальшивые заключения о состоянии здоровья "пациентов", на основании которых мужчины получали инвалидность.

Стоимость "услуг" для одного человека составляла 7 тысяч долларов. Схема действовала с осени 2023 года и получить "липовую" инвалидность смогло большое количество военнообязанных.

"Клиенты" были не только со Львовщины, но и со всей Украины.

Правоохранители задержали начальницу больницы 17 апреля во время получения второй части взятки - 5,5 тыс. долларов от жителя одной из центральных областей, который хотел получить "инвалидность". Передача средств состоялась в одном из торгово-развлекательных центров Львова.

Также правоохранители провели обыски дома и на работе у фигурантов. Изъята медицинская документация и почти 35 тысяч долларов.

Чиновнице сообщено о подозрении, в суд подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности. Ей грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Готовятся подозрения другим участникам.