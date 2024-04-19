Российский удар по Днепру: из-под завалов достали еще одно тело
Спасатели деблокировали из-под завалов разбомбленной россиянами многоэтажки в Днепре еще одно тело погибшей женщины, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в соцсетях
Всего, по предварительной информации ГСЧС, в результате российского удара по Днепропетровской области в пятницу утром погибли 7 человек, среди которых 2 ребенка.
Еще 34 человека пострадали, в том числе 1 ребенок.
Аварийно-спасательные работы продолжаются.
Что предшествовало:
19 апреля утром россияне ударили по Днепру и области. В Днепре, кроме жилого дома, повреждены два инфраструктурных объекта. В Синельниково частично разрушены 4 частных дома, еще 8 - повреждены. В Павлограде повреждено одно из предприятий.
Били россияне и по Никопольщине: вечером из артиллерии обстреляли сам Никополь, а ночью - Марганецкую громаду: повреждены два частных дома.