Російський удар по Дніпру: з-під завалів дістали ще одне тіло

Рятувальники деблокували з-під завалів розбомбленої росіянами багатоповерхівки у Дніпрі ще одне тіло загиблої жінки, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у соцмережах.

Загалом, за попередньою інформацією ДСНС, внаслідок російського удару по Дніпропетровщині у п'ятницю вранці загинуло 7 осіб, серед яких 2 дитини.

Ще 34 людини постраждали, у тому числі 1 дитина.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Що передувало:

19 квітня вранці росіяни вдарили по Дніпру і області. У Дніпрі, окрім житлового будинка, пошкоджені два інфраструктурні об’єкти. У Синельниковому частково зруйновано 4 приватні будинки, ще 8 – пошкоджені. У Павлограді пошкоджене одне з підприємств.

Били росіяни і по Нікопольщині: ввечері з артилерії обстріляли сам Нікополь, а вночі – Марганецьку громаду: пошкоджені два приватні будинки.