Буданов рассказал, чем Украина уничтожает стратегические российские самолеты

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, каким именно оружием украинские военные уничтожают стратегические российские самолеты, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Буданов рассказал о том, чем именно наше государство способно наносить прицельные удары по стратегически важным для российского агрессора военным авиабортам.

"Применяются разные системы. На этот раз мы применили то, что мы сделали с нуля из старых составляющих. Кое-что модернизировали. Инженеры хорошо поработали, поверьте", - сказал глава ГУР.

Напомним, что сегодня, 19 апреля, в результате успешной операции ГУР МО Украины во взаимодействии с Воздушными силами впервые за время полномасштабного вторжения уничтожен дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3.

Отметим, что по данным источников РБК-Украина, Ту-22М3 был сбит с зенитного ракетного комплекса С-200.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов также подчеркнул, что сбыт российского самолета может повлиять на ситуацию в Одесской области.