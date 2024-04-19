Конгресс США сделал первый шаг к предоставлению помощи Украине

Палата представителей США 19 апреля провела процедурное голосование за четыре законопроекта об иностранной помощи, в том числе и Украине, что позволяет позже вынести их на рассмотрение Палаты, сообщает Европейская правда.

За поддержку процедуры проголосовали 316 членов нижней палаты Конгресса США, против высказались 94. Для принятия решения было достаточно простого большинства в 218 голосов.

Эта процедура позволяет вынести на рассмотрение Палаты представителей четыре законопроекта об иностранной помощи и противодействии России, Ирана и Китая – что, как сообщалось, состоится в субботу, 20 апреля.

В этот день члены палаты рассмотрят все поправки, которые накануне прошли процедурный комитет, и после этого поочередно вынесут законопроекты на голосование.

К "украинскому" пакету допустили четыре поправки, две из которых предлагают вообще исключить невоенную помощь Украине, еще одна, авторства трампистки Марджори Тейлор Грин, – должна заменить все суммы в пакете на нули, и еще одна – не позволяет тратить экономическую помощь на правительственные зарплаты.

Напомним, пакет проектов, который включает поддержку Украины, спикер Палаты представителей Майк Джонсон внес в среду, он предусматривает выделение около 61 миллиарда долларов на помощь Украине и союзникам.

В случае прохождения в Палате представителей четыре законопроекта отправятся в Сенат единым пакетом. Его окончательное утверждение завершится после подписания президентом США Джо Байденом.