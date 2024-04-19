На Днепропетровщине враг атаковал спасателей, когда те тушили пожар

В Никополе на Днепропетровщине 19 апреля российские войска атаковали пожарный автомобиль, когда спасатели тушили пожар от обстрела, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают ГСЧС, председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Дословно ГСЧС:

"Сегодня вечером в Никополе во время тушения пожара, возникшего в результате обстрела, россияне нанесли удар дроном по пожарному автомобилю.

К счастью, пострадавших среди личного состава пожарно-спасательного подразделения нет".

Кроме того, враг бил по Никопольщине артиллерией и дронами-камикадзе. Сбрасывал снаряды из БпЛА. В общем – два десятка атак с утра.

Пострадали Никополь, Марганецкая, Покровская и Мировская общины.

Прямая речь Лисака:

"Повреждены гимназия, коммунальное предприятие, админздание, 14 частных домов, 11 хозяйственных построек, теплица. Избиты пожарная машина и легковые авто.

Повреждены энергетическое оборудование. Произошло возгорание, огонь спасатели успокоили. Задело и линии электропередач. Без света – 30 тыс. абонентов в райцентре".