На Дніпропетровщині ворог атакував рятувальників, коли ті гасили пожежу

У Нікополі на Дніпропетровщині 19 квітня російські війська атакували пожежний автомобіль, коли рятувальники гасили пожежу від обстрілу, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють ДСНС, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Дослівно ДСНС:

"Сьогодні ввечері у Нікополі під час гасіння пожежі, яка виникла внаслідок обстрілу, росіяни завдали удару дроном по пожежному автомобілю.

На щастя, постраждалих серед особового складу пожежно-рятувального підрозділу немає".

Крім того, ворог бив по Нікопольщині артилерією і дронами-камікадзе. Скидав снаряди з БпЛА. Загалом – два десятки атак від ранку.

Постраждали Нікополь, Марганецька, Покровська та Мирівська громади.

Пряма мова Лисака:

"Пошкоджені гімназія, комунальне підприємство, адмінбудівля, 14 приватних будинків, 11 господарських споруд, теплиця. Побиті пожежна машина та легкові авто.

Понівечене енергетичне обладнання. Сталося займання, вогонь рятувальники вгамували. Зачепило й лінії електропередач. Без світла – 30 тисяч абонентів в райцентрі".