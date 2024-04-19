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ОВА: Россияне ударили ракетой по гражданской инфраструктуре в Сумах

ОВА: Россияне ударили ракетой по гражданской инфраструктуре в Сумах
Фото: t.me/astrapress

Армия РФ вечером 19 апреля нанесла ракетный удар по гражданской инфраструктуре в Сумах, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Сумская ОВА.

"Сегодня, 19 апреля, россияне ударили ракетой по гражданской инфраструктуре города Сумы. На месте работают все соответствующие службы. Предварительно, люди не пострадали".

Что предшествовало:

Вечером 19 апреля в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения. В Сумах сообщали о нескольких взрывах.

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