ОВА: Россияне ударили ракетой по гражданской инфраструктуре в Сумах

Армия РФ вечером 19 апреля нанесла ракетный удар по гражданской инфраструктуре в Сумах, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Сумская ОВА.

"Сегодня, 19 апреля, россияне ударили ракетой по гражданской инфраструктуре города Сумы. На месте работают все соответствующие службы. Предварительно, люди не пострадали".

Что предшествовало:

Вечером 19 апреля в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения. В Сумах сообщали о нескольких взрывах.