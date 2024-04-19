ОВА: Росіяни вдарили ракетою по цивільній інфраструктурі у Сумах

Армія РФ ввечері 19 квітня завдала ракетного удару по цивільній інфраструктурі у Сумах, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Сумська ОВА.

"Сьогодні, 19 квітня росіяни вдарили ракетою по цивільній інфраструктурі міста Суми. На місці працюють всі відповідні служби. Попередньо, люди не постраждали".

Що передувало:

Увечері 19 квітня в більшості областей України оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. У Сумах повідомляли про кілька вибухів.