Минобороны РФ заявило об атаке беспилотников на восемь областей России
В ночь на субботу беспилотники самолетного типа атаковали восемь российских областей, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Минобороны РФ.
По информации российских военных, ПВО оккупантов якобы уничтожила и перехватила пятьдесят БПЛА.
Из них двадцать шесть - над территорией Белгородской области;
десять - над территорией Брянской области;
восемь - над территорией Курской области;
два - над Тульской областью;
по одному - над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей.