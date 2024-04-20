Минобороны РФ заявило об атаке беспилотников на восемь областей России

В ночь на субботу беспилотники самолетного типа атаковали восемь российских областей, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации российских военных, ПВО оккупантов якобы уничтожила и перехватила пятьдесят БПЛА.

Из них двадцать шесть - над территорией Белгородской области;

десять - над территорией Брянской области;

восемь - над территорией Курской области;

два - над Тульской областью;

по одному - над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей.