Міноборони РФ заявило про атаку безпілотників на вісім областей Росії
У ніч на суботу безпілотники літакового типу атакували вісім російських областей, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомило Міноборони РФ.
За інформацією російських військових, ППО окупантів нібито знищила та перехопила п'ятдесят БПЛА.
З них двадцять шість – над територією Бєлгородської області;
десять – над територією Брянської області;
вісім – над територією Курської області;
два – над Тульською областю;
по одному – над територіями Смоленської, Рязанської, Калузької та Московської областей.