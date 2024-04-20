Міноборони РФ заявило про атаку безпілотників на вісім областей Росії

У ніч на суботу безпілотники літакового типу атакували вісім російських областей, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило Міноборони РФ.

За інформацією російських військових, ППО окупантів нібито знищила та перехопила п'ятдесят БПЛА.

З них двадцять шість – над територією Бєлгородської області;

десять – над територією Брянської області;

вісім – над територією Курської області;

два – над Тульською областю;

по одному – над територіями Смоленської, Рязанської, Калузької та Московської областей.