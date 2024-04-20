Силы обороны уничтожили еще 750 российских военных и десятки единиц техники
Силы обороны уничтожили также 46 различных автомашин, 21 ББМ, 20 артсистем и 8 танков, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.04.24 ориентировочно составляют:
- личного состава – 458 580 (+750) человек;
- танков ‒ 7 213 (+8);
- боевых бронированных машин – 13 873 (+21);
- артиллерийских систем ‒ 11 678 (+20)
- РСЗО ‒ 1 046;
- средства ПВО – 763 (+1);
- самолетов ‒ 348 (+1)
- вертолетов ‒ 325;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9 341 (+30);
- крылатые ракеты – 2 109 (+13);
- корабли/катера – 26;
- подводные лодки – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 15 717 (+46);
- специальная техника – 1 918 (+3).
Данные уточняются.