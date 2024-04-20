Силы обороны уничтожили еще 750 российских военных и десятки единиц техники

Силы обороны уничтожили также 46 различных автомашин, 21 ББМ, 20 артсистем и 8 танков, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.04.24 ориентировочно составляют:

личного состава – 458 580 (+750) человек;

танков ‒ 7 213 (+8);

боевых бронированных машин – 13 873 (+21);

артиллерийских систем ‒ 11 678 (+20)

РСЗО ‒ 1 046;

средства ПВО – 763 (+1);

самолетов ‒ 348 (+1)

вертолетов ‒ 325;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9 341 (+30);

крылатые ракеты – 2 109 (+13);

корабли/катера – 26;

подводные лодки – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 15 717 (+46);

специальная техника – 1 918 (+3).

Данные уточняются.