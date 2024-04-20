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Силы обороны уничтожили еще 750 российских военных и десятки единиц техники

Силы обороны уничтожили еще 750 российских военных и десятки единиц техники
Фото: Facebook

Силы обороны уничтожили также 46 различных автомашин, 21 ББМ, 20 артсистем и 8 танков, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.04.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава – 458 580 (+750) человек;
  • танков ‒ 7 213 (+8);
  • боевых бронированных машин – 13 873 (+21);
  • артиллерийских систем ‒ 11 678 (+20)
  • РСЗО ‒ 1 046;
  • средства ПВО – 763 (+1);
  • самолетов ‒ 348 (+1)
  • вертолетов ‒ 325;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 9 341 (+30);
  • крылатые ракеты – 2 109 (+13);
  • корабли/катера – 26;
  • подводные лодки – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 15 717 (+46);
  • специальная техника – 1 918 (+3).

Данные уточняются.

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