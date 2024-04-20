Сили оборони знищили ще 750 російських військових та десятки одиниць техніки
Сили оборони знищили також 46 різноманітних автомашин, 21 ББМ, 20 артсистем та 8 танків, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 458 580 (+750) осіб;
- танків ‒ 7 213 (+8);
- бойових броньованих машин ‒ 13 873 (+21);
- артилерійських систем ‒ 11 678 (+20)
- РСЗВ ‒ 1 046;
- засоби ППО ‒ 763 (+1);
- літаків ‒ 348 (+1)
- гелікоптерів ‒ 325;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 9 341 (+30);
- крилаті ракети ‒ 2 109 (+13);
- кораблі / катери ‒ 26;
- підводні човни ‒ 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 15 717 (+46);
- спеціальна техніка ‒ 1 918 (+3).
Дані уточнюються.