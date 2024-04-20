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Сили оборони знищили ще 750 російських військових та десятки одиниць техніки

Сили оборони знищили ще 750 російських військових та десятки одиниць техніки
Фото: Facebook

Сили оборони знищили також 46 різноманітних автомашин, 21 ББМ, 20 артсистем та 8 танків, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 458 580 (+750) осіб;
  • танків ‒ 7 213 (+8);
  • бойових броньованих машин ‒ 13 873 (+21);
  • артилерійських систем ‒ 11 678 (+20)
  • РСЗВ ‒ 1 046;
  • засоби ППО ‒ 763 (+1);
  • літаків ‒ 348 (+1)
  • гелікоптерів ‒ 325;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 9 341 (+30);
  • крилаті ракети ‒ 2 109 (+13);
  • кораблі / катери ‒ 26;
  • підводні човни ‒ 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 15 717 (+46);
  • спеціальна техніка ‒ 1 918 (+3).

Дані уточнюються.

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