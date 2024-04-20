Сили оборони знищили ще 750 російських військових та десятки одиниць техніки

Сили оборони знищили також 46 різноманітних автомашин, 21 ББМ, 20 артсистем та 8 танків, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 458 580 (+750) осіб;

танків ‒ 7 213 (+8);

бойових броньованих машин ‒ 13 873 (+21);

артилерійських систем ‒ 11 678 (+20)

РСЗВ ‒ 1 046;

засоби ППО ‒ 763 (+1);

літаків ‒ 348 (+1)

гелікоптерів ‒ 325;

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 9 341 (+30);

крилаті ракети ‒ 2 109 (+13);

кораблі / катери ‒ 26;

підводні човни ‒ 1;

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 15 717 (+46);

спеціальна техніка ‒ 1 918 (+3).

Дані уточнюються.